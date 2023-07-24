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Ajpheart: нарушение циркадных ритмов провоцирует инсульт и сокращает жизнь

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Ajpheart: нарушение циркадных ритмов провоцирует инсульт и сокращает жизнь
Здоровье
Фото из открытых источников

Сотрудники Медицинской школы Морхаус (MSM) в США установили, что нарушение циркадного ритма может связано с увеличенным риском развития инсульта.

Как сообщается в журнале American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, у лабораторных крыс появилась склонность к инсультам из нарушения циркадных ритмов. В ходе эксперимента грызунам устанавили опредленный режим питания, включая и выключая свет. Таким образом ученые имитировали день и ночь.

К слову, от циркадных ритмов зависит работа иммунной системы и психологическое состояние человека. Авторы изучения говорят, что если вы постоянно утомляетесь без видимих причин и испытываете раздражение, не исключено, что дело в нарушениях циркадного ритма.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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