Ajpheart: нарушение циркадных ритмов провоцирует инсульт и сокращает жизнь

Сотрудники Медицинской школы Морхаус (MSM) в США установили, что нарушение циркадного ритма может связано с увеличенным риском развития инсульта.

Как сообщается в журнале American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, у лабораторных крыс появилась склонность к инсультам из нарушения циркадных ритмов. В ходе эксперимента грызунам устанавили опредленный режим питания, включая и выключая свет. Таким образом ученые имитировали день и ночь.

К слову, от циркадных ритмов зависит работа иммунной системы и психологическое состояние человека. Авторы изучения говорят, что если вы постоянно утомляетесь без видимих причин и испытываете раздражение, не исключено, что дело в нарушениях циркадного ритма.