«Ридус»: признаком рака щитовидной железы является покраснение лица и диарея

На рак щитовидной железы часто указывают признаки, которые можно заметить в области горла или шеи. Это затруднение при глотании, осиплось, к примеру. Но в некоторых случаях болезнь может иметь необычные симптомы.

По информации сотрудников независимой организации по исследованию рака Cancer Research UK, когда у пациента есть редкая форма онкологии, так называемый медуллярный рак щитовидной железы, она долгое время протекает без симптомов.

Однако гормонально-активное злокачественное новообразование отличается своей агрессивностью и склонностью к метастазированию. При этом у человека наблюдается покраснение лица и диарея из-за повышение уровня кальцитонина, который вырабатывается раковыми клетками.