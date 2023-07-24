Учёные из Гарварда нашли диету, снижающую риск смерти от любых причин на 25 процентов

Учёные из Гарвардского университета нашли экологичную диету, придерживание которой снижает риск смерти на 25% по сравнению с теми людьми, кто отдает предпочтение обычному питанию.

Эксперты разработали индекс PHDI для оценки полезности продуктов и их экологичности. Затем использовали его для анализа питания 100 тысяч американцев с 1986 по 2018 год. В итоге выяснилось, что у людей, следовавших диете с наивысшей суммой баллов по индексу PHDI, на 25% был меньший риск умереть.

Эта диета снижала вероятность смерти от сердечно-сосудистых болезней и рака на 15%, от нейродегенеративных болезней — на 20%, от респираторных болезней — на 50%. Среди таких продуктов ученые выделили цельнозерновые продукты, некрахмалистые овощи, фрукты, орехи ненасыщенные масла.