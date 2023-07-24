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Учёные из Гарварда нашли диету, снижающую риск смерти от любых причин на 25 процентов

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Учёные из Гарварда нашли диету, снижающую риск смерти от любых причин на 25 процентов
Здоровье
Фото из открытых источников

Учёные из Гарвардского университета нашли экологичную диету, придерживание которой снижает риск смерти на 25% по сравнению с теми людьми, кто отдает предпочтение обычному питанию.

Эксперты разработали индекс PHDI для оценки полезности продуктов и их экологичности. Затем использовали его для анализа питания 100 тысяч американцев с 1986 по 2018 год. В итоге выяснилось, что у людей, следовавших диете с наивысшей суммой баллов по индексу PHDI, на 25% был меньший риск умереть.

Эта диета снижала вероятность смерти от сердечно-сосудистых болезней и рака на 15%, от нейродегенеративных болезней — на 20%, от респираторных болезней — на 50%. Среди таких продуктов ученые выделили цельнозерновые продукты, некрахмалистые овощи, фрукты, орехи ненасыщенные масла.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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