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Врач Лебедева заявила, что спать днем полезно для организма человека

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Врач Лебедева заявила, что спать днем полезно для организма человека
Здоровье
Фото из открытых источников

По словам Марины Лебедевой, кандидата медицинских наук, врача-терапевта и медицинского эксперта, регулярный дневной сон является для человека нормой.

Специалист утверждает, что интервальный сон предполагает разделение сна на несколько периодов. Наиболее хорошим вариантом является сон в дневное время длительностью 1-2 часа и полноценный отдых ночью продолжительностью минимум 6 или 7 часов.

Также врач добавила, что из-за особенностей каждого человека может потребоваться больше или меньше дневного отдыха. Лебедева говорит, что часто к такому режиму прибегают люди, у которых сменный график работы.

«Сверхактивная и энергозатратная деятельность может потребовать напряжения, когда интервальный сон – это единственный способ быстро восстанавливать свои силы. Сменная работа с суточными дежурствами предусматривает нередко интервальный сон», - заключила терапевт.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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