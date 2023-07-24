Врач-сексолог РФ Гулько: мастурбация улучшает сон, борется со стрессом и похмельем

Некоторые люди считаю, что самоудовлетворение неприемлем и даже опасно, однако на самом деле оно имеет много плюсов для физического и психического здоровья. Во время оргазма происходит выработка многих гормонов — окситоцина, эндорфинов, пролактина, помогающих снять стресс, напряжение, улучшающих настроение.

Мастурбация также улучшает качество сна и человек быстрее засыпает. Пролактин, который вырабатывается после оргазма, приводит к активизации работы иммунной системы — он стимулирует стволовые клетки к кроветворению и принимает участие в развитии кровеносных сосудов, снимая болевые ощущения.

Постоянная эякуляция снижает на треть риск рака предстательной железы. Мастурбация, помимо всего прочего, обладает тонизирующим действием, ускоряет метаболизм, поэтому может избавить от похмелья при условии, что человек выпил немного.