«Шапочка»: молодой новосибирец попал в дурдом и рассказал о самой страшной процедуре

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Соль не только улучшает вкус пищи, но и содержит натрий, который поддерживает объем жидкости в клетках. Однако это коварный продукт, поскольку ее
Врач-инфекционист Владимир Андреенко поделился, что лихорадка Западного Нила может протекать без симптомов либо иметь разные проявления, начиная от
Сотрудники Медицинской школы Морхаус (MSM) в США установили, что нарушение циркадного ритма может связано с увеличенным риском развития инсульта. Как
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Учёные из Гарвардского университета нашли экологичную диету, придерживание которой снижает риск смерти на 25% по сравнению с теми людьми, кто отдает