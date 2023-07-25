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«Шапочка»: молодой новосибирец попал в дурдом и рассказал о самой страшной процедуре

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«Шапочка»: молодой новосибирец попал в дурдом и рассказал о самой страшной процедуре
Здоровье
Фото из открытых источников

Молодой новосибирец был вынужден месяц пробыть в психоневрологическом диспансере. Причиной стали татуировки, которые не понравились психиатрам из военкомата, и якобы неправильные ответы на два вопроса теста.

Сперва парень не выходил из палаты, поскольку был шокирован, но позже начал привыкать к этой жуткой обстановке. жизнь в ПНД напоминает тюрьму. Еда - как в худшем больничном варианте. Первые блюда желательно кушать со специями, иначе это просто вода с овощами. Картошка и мясо разваливаются, можно есть лапшу, сосиски, рубленую котлету.

Новосибирец постоянно ходит на процедуры и осмотр медицинской комиссии. Самой ужасной из них является «шапочка».

«Надевают сетчатую шапочку с датчиками и ты закрываешь глаза. Тебе по ним бьет красный и белый свет. У меня чувствительные глаза, поэтому, как в аэрошайбе, пытались спрятаться. Когда ее снимали, кружилась сильно голова. Один человек сознание даже потерял», —говорит молодой человек.

По мнению новосибирца, в ПНД выжить можно, но главное — не конфликтовать:

«Если будешь конфликтовать, то отправят к буйным. Оттуда трудно выйти. Общаться со всеми нужно. Если будешь в своем мире —то наклеят ярлык социопата».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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