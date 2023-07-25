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Врач рассказала, как стоматолог может спасти от болезни Альцгеймера в будущем

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Врач рассказала, как стоматолог может спасти от болезни Альцгеймера в будущем
Здоровье
Фото из открытых источников

Болезнь Альцгеймера — серьезная болезнь, профилактикой которой можно заняться прямо сейчас. По сведениям врача-диетолога, доктора медицинских наук Марии Мухиной, нужно правильно питаться и регулярно посещать стоматолога.

Как говорит доктор, существует гипотеза о том, что болезнь Альцгеймер развивается у лиц с хроническими инфекциями, к примеру с пародонтитом. Поэтому нужно вовремя лечить зубы и посещать стоматолога каждые полгода с целью проведения профессиональной чистки.

К тому же, поможет рациональное питание. В ежедневный рацион следует включить продукты с омега-3 жирными кислотами, а также витамином С - рыбу, ягоды, цитрусовые.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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