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AAIC: Учёными США была найдена связь запоров с умственными способностями человека

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AAIC: Учёными США была найдена связь запоров с умственными способностями человека
Здоровье
Фото из открытых источников

В США ученые сообщили о связи между запорами и умственными способностями человека. Итогами научной работы специалисты поделились в ходе конференции AAIC 2023.

Не секрет, что проблемы с дефекацией нередко встречаются у пожилых из-за факторов, которые непосредственно связаны с процессом старения организма. В том числе провоцирует такое состояние нехватка клетчатки в рационе питания, недостаточная физическая активность и прием некоторых медикаментов.

Эксперты предполагают, что частота дефекации оказывает прямое влияние на риски слабоумия. Участниками изучения стали 110 000 добровольцев. Опорожнение кишечника  раз в три дня связано со снижением умственных способностей на целых 73%, утверждают американские ученые.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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