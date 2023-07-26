AAIC: Учёными США была найдена связь запоров с умственными способностями человека

В США ученые сообщили о связи между запорами и умственными способностями человека. Итогами научной работы специалисты поделились в ходе конференции AAIC 2023.

Не секрет, что проблемы с дефекацией нередко встречаются у пожилых из-за факторов, которые непосредственно связаны с процессом старения организма. В том числе провоцирует такое состояние нехватка клетчатки в рационе питания, недостаточная физическая активность и прием некоторых медикаментов.

Эксперты предполагают, что частота дефекации оказывает прямое влияние на риски слабоумия. Участниками изучения стали 110 000 добровольцев. Опорожнение кишечника раз в три дня связано со снижением умственных способностей на целых 73%, утверждают американские ученые.