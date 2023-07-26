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Врач-эндокринолог Анастасия Тараско перечислила 5 привычек, убивающих головной мозг

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Врач-эндокринолог Анастасия Тараско перечислила 5 привычек, убивающих головной мозг
Здоровье
Фото из открытых источников

По информации эндокринолога, диетолога, сертифицированного тренера по здоровью Анастасии Тараско, некоторые привычки убивают наш мозг.

1. Употребление алкоголя. Любое количество спиртного оказывает на человека токсическое действие. Страдает как печень, так и мозг.

2. Ложится спать после полуночи. Привычка ложиться спать поздно и отсутствие качественного сна не менее 8 часов негативно влияют на активность головного мозга.

3. Привыча плотно кушать на ночь. Переедание перед сном вредит этому органу.

4. Отсутствие физической активности. Если человек занимается малоподвижной работой и едет на авто в ближайший магазин, надеяться на полноценную работу мозга не стоит.

5. Отсутствие растительной пищи. Овощи, фрукты, зелень нужны для умственной деятельности. Они содержат много антиоксидантов, улучшающих метаболизм.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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