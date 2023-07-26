Врач-эндокринолог Анастасия Тараско перечислила 5 привычек, убивающих головной мозг

В США ученые сообщили о связи между запорами и умственными способностями человека. Итогами научной работы специалисты поделились в ходе конференции
Сотрудники Медицинской школы Морхаус (MSM) в США установили, что нарушение циркадного ритма может связано с увеличенным риском развития инсульта. Как
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Молодой новосибирец был вынужден месяц пробыть в психоневрологическом диспансере. Причиной стали татуировки, которые не понравились психиатрам из
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