PrimaMedia: этих три простых приёма помогут быстро сбросить лишние килограммы

Если вам нужно краткосрочной перспективе сбросить лишние килограммы, есть несколько приемов, которые в этом могут помочь.

1. Регулярные физические нагрузки.

С понедельника по пятницу посвятите полчаса кардио-тренировкам - бегу, велосипеду или плаванью, 15-20 минут упражнениям с силовой тренировкой. В субботу и воскресенье от 45 до 60 минут уделите активному отдыху - плаванию или прогулкам.

2. Умеренное употребление калорий, здоровое питание.

Сократите сахар, обработанные продукты и насыщенные жиры в рационе. Кушайте больше овощей, фруктов, белка, зерновых.

3. Сон и гидратация.

Спать нужно не менее 7-9 часов, поскольку ночной отдых помогает контролировать вес. Также необходимо пить достаточно воды, не менее 2 литров. Это поддержит гидратацию организма, что нужно для обмена веществ и уменьшения чувства голода.