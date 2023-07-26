Врач назвала опасные заболевания, которыми можно заразиться на даче

На даче существует риск заразиться многими болезнями, включая гельминтоз, столбняк. Об этом говорит врач-терапевт Надежда Чернышова.

На даче можно заразиться глистными инвазиями. В навозе могут быть яйца паразитов. Если не помыть фрукты, ягоды, овощи, яйца гельминтов проникают организм.

Эксперт добавила, что огородники рискуют столкнутся со столбняком - острым инфекционным заболеванием, поражающем нервную систему. Подцепить болезнь можно если в рану попадет почва с возбудителем.

Любителям молока нужно быть осторожными и приобретать продукцию только у проверенных хозяев в деревне или на даче. В ином случае можно заразиться опасными заболеваниями - начиная от обычных стафилококков, и заканчивая ящуром, бруцеллезом, туберкулезом.