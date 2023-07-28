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The Sun: Врач-кардиолог рассказал о малоизвестном симптоме смертельной болезни сердца

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The Sun: Врач-кардиолог рассказал о малоизвестном симптоме смертельной болезни сердца
Здоровье
Фото из открытых источников

Издание The Sun пишет, что многие люди игнорируют боль в ногах при ходьбе. Они связывают этот симптом с возрастом и усталостью. По данным британского профессора Дэвида Ньюби, боль при ходьбе связана нередко с болезнью периферических артерий (ЗПА).

ЗПА - это сердечная болезнь, вызванная наличием жировых отложений в артериях. Они препятствуют кровотоку к мышцам, что приводит к боли. Также образование блокад может спровоцировать нарушение кровоснабжения мозга, увеличив риск сердечного приступа или инсульта.

Если чувствуете в икрах судороги во время ходьбы, нужно обратиться к врачу. Рекомендуется при этом изменить свой образ жизни, включить регулярные физические упражнения, отказаться от курения, употреблять больше овощей, фруктов, полезных жиров, цельных зерновых продуктов. Нужно также вовремя лечить высокое давление, повышенный холестерин и сахарный диабет.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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