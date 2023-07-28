Врач РФ Малиновская назвала вишню лучшей ягодой против последствий CОVID-19

Врач из РФ Малиновская заявила, что вишня и блюда, приготовленные из нее (варенье, компоты, настойки) помогают бороться с последствиями CОVID-19.

По словам специалиста, одним из главных осложнений после перенесенного коронавируса является тромбоз. Тромб, который попадает в сердце, приводит к инфаркту, а когда он попадает в головной мозг, то человека ждет инсульт, в кишечник – некроз, а в артерии ног или рук – гангрена.

Вишня же в своем составе содержит много веществ для разжижения крови. Это уменьшает риски образования тромбоза. Полезней всего употреблять свежую вишню, хотя подойдут пироги с вишней, варенье, джем, компоты и настойки. Главное – это мера, заключает врач.



