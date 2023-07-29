Yandex.RTB

Агентство ИА ChitaMedia рассказало о вреде говяжьего мяса

Image 16+
Агентство ИА ChitaMedia рассказало о вреде говяжьего мяса
Здоровье
Фото из открытых источников

Агентство ChitaMedia рассказало о пользе и вреде говядины. При регулярном употреблении этот продукт обеспечивает организм полезными веществами, но его бесконтрольное потребление приводит к болезням сердца, сосудов и повышает риск рака.

Однако количество полезных веществ отличается в зависимости от части туши. Более жирное мясо может спровоцировать ожирение, аллергические реакции и болезни ЖКТ.

Хотя в говядине содержится много белка, меди, железа, цинка, фосфора, калия, селена, рибофлавина, тиамина, гиацинта, витамина В6, В12, А, С. Преимущество этого мяса заключается в том, оно подходит большинству людей вне зависимости от их возраста.

Впрочем, нужно помнить, что суточная норма говядины составляет 150-200 грамм, поэтому рекомендуется соблюдать меру.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Остановка дыхания во сне: Врач назвала главный сигнал о катастрофе

Сегодня, 21:58

Агентство ИА ChitaMedia рассказало о вреде говяжьего мяса

Сегодня, 21:46

Токсиколог Кутушов объяснил, почему сахар опаснее жирной и копченой еды

Сегодня, 15:00

Российские нутрициологи рассказали об удивительной пользе кураги

Сегодня, 09:25

Врач РФ Малиновская назвала вишню лучшей ягодой против последствий CОVID-19

Вчера, 22:26

АиФ: В ВОЗ испугались возможной вспышки нового смертельного заболевания

Вчера, 22:21

The Sun: Врач-кардиолог рассказал о малоизвестном симптоме смертельной болезни сердца

Вчера, 12:35

МК: Москвичи стали жаловаться на отравления арбузами

26-07-2023, 21:44

PrimaMedia: этих три простых приёма помогут быстро сбросить лишние килограммы

26-07-2023, 21:31

Врач-эндокринолог Анастасия Тараско перечислила 5 привычек, убивающих головной мозг

26-07-2023, 16:24

Врач назвала опасные заболевания, которыми можно заразиться на даче

26-07-2023, 15:24

Газета.Ru: Оргазм, эмоции и «химия» названы ключевыми элементами хорошего секса

26-07-2023, 11:22

AAIC: Учёными США была найдена связь запоров с умственными способностями человека

26-07-2023, 11:16

Врач рассказала, как стоматолог может спасти от болезни Альцгеймера в будущем

25-07-2023, 19:51

Молодой новосибирец попал в психдиспансер и рассказал о страшной процедуре

25-07-2023, 09:21

Ajpheart: нарушение циркадных ритмов провоцирует инсульт и сокращает жизнь

24-07-2023, 21:52

Рак щитовидной железы может вызывать покраснение лица или другие неспецифические симптомы

24-07-2023, 21:44

Ученые назвали 8 привычек, продлевающих мужчинам жизнь на 24 года

24-07-2023, 15:57

Врач-сексолог РФ Гулько: мастурбация улучшает сон, борется со стрессом и похмельем

24-07-2023, 15:35

Врач Лебедева заявила, что спать днем полезно для организма человека

24-07-2023, 15:26

АиФ: В ВОЗ испугались возможной вспышки нового смертельного заболевания
  • Вчера, 22:21

АиФ: В ВОЗ испугались возможной вспышки нового смертельного заболевания

Всемирная Организаця Здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за результатами лечения мужчины из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). У 28-летнего

The Sun: Врач-кардиолог рассказал о малоизвестном симптоме смертельной болезни сердца
  • Вчера, 12:35

The Sun: Врач-кардиолог рассказал о малоизвестном симптоме смертельной болезни сердца

Издание The Sun пишет, что многие люди игнорируют боль в ногах при ходьбе. Они связывают этот симптом с возрастом и усталостью. По данным британского

Врач РФ Малиновская назвала вишню лучшей ягодой против последствий CОVID-19
  • Вчера, 22:26

Врач РФ Малиновская назвала вишню лучшей ягодой против последствий CОVID-19

Врач из РФ Малиновская заявила, что вишня и блюда, приготовленные из нее (варенье, компоты, настойки) помогают бороться с последствиями CОVID-19. По

Российские нутрициологи рассказали об удивительной пользе кураги
  • Сегодня, 09:25

Российские нутрициологи рассказали об удивительной пользе кураги

Российские нутрициологи Александра Степаненко и Наталья Шульга рассказали об удивительной пользе кураги. В плодах сушеного абрикоса содержатся

Токсиколог Кутушов объяснил, почему сахар опаснее жирной и копченой еды
  • Сегодня, 15:00

Токсиколог Кутушов объяснил, почему сахар опаснее жирной и копченой еды

Риск развития тромбофлебита, варикоза и сердечно-сосудистых болезней, в том числе инфаркта и инсульта, увеличивается в несколько раз, если сгущается

Остановка дыхания во сне: Врач назвала главный сигнал о катастрофе
  • Сегодня, 21:58

Остановка дыхания во сне: Врач назвала главный сигнал о катастрофе

Врач-сомнолог Елена Алексеева назвала главный сигнал, который говорит об остановке дыхания во сне. Это очень опасное явление может даже закончиться

Интересная информация