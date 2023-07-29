Агентство ИА ChitaMedia рассказало о вреде говяжьего мяса

Агентство ChitaMedia рассказало о пользе и вреде говядины. При регулярном употреблении этот продукт обеспечивает организм полезными веществами, но его бесконтрольное потребление приводит к болезням сердца, сосудов и повышает риск рака.

Однако количество полезных веществ отличается в зависимости от части туши. Более жирное мясо может спровоцировать ожирение, аллергические реакции и болезни ЖКТ.

Хотя в говядине содержится много белка, меди, железа, цинка, фосфора, калия, селена, рибофлавина, тиамина, гиацинта, витамина В6, В12, А, С. Преимущество этого мяса заключается в том, оно подходит большинству людей вне зависимости от их возраста.

Впрочем, нужно помнить, что суточная норма говядины составляет 150-200 грамм, поэтому рекомендуется соблюдать меру.