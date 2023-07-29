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Остановка дыхания во сне: Врач назвала главный сигнал о катастрофе

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Остановка дыхания во сне: Врач назвала главный сигнал о катастрофе
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач-сомнолог Елена Алексеева назвала главный сигнал, который говорит об остановке дыхания во сне. Это очень опасное явление может даже закончиться смертью, если не принять мер.

По словам специалиста, симптом, который предупреждает о грядущей катастрофе - это храп. Он сигнализирует, что есть или будет остановка дыхания во сне.

Эксперт говорит, что это является бесконечным процессом. В итоге идет настоящая борьба за жизнь. От 30 до 40 остановок дыхания в час - тяжелая степень сонного апноэ.

Врач добавила, что люди с этой проблемой долго не живут, не бывают практически здоровыми, у них развиваются риски инсульта, и инфаркта, происходят нарушения сердца, учащенное мочеиспускание, импотенция.

Сам человек остановок дыхания не помнит, поэтому после обнаружения проблемы необходимо бежать к врачу.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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