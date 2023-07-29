Токсиколог Кутушов объяснил, почему сахар опаснее жирной и копченой еды

Риск развития тромбофлебита, варикоза и сердечно-сосудистых болезней, в том числе инфаркта и инсульта, увеличивается в несколько раз, если сгущается кровь. Об этом говорит врач-токсиколог Михаил Кутушов.

По словам доктора, в списке опасных продуктов находится жирное мясо, копченые продукты, бананы, картофель, зелень с большим количеством витамина К (кресс-салат, шпинат, мангольд, петрушка, брюссельская капуста). Однако самым опасным продуктом является сахар. Его специалист порекомендовал полностью убрать из рациона.





«Особое коварство заключается в том, что сахар присутствуют во многих продуктах. Поэтому нужно внимательно изучать этикетки и обращать особое внимание на «сиропы» в составе продуктов. Из-за большого количества сахара в рационе глюкоза повышается и увеличивается выработка липидных соединений», — отмечает Кутушов.