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Токсиколог Кутушов объяснил, почему сахар опаснее жирной и копченой еды

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Токсиколог Кутушов объяснил, почему сахар опаснее жирной и копченой еды
Здоровье
Фото из открытых источников

Риск развития тромбофлебита, варикоза и сердечно-сосудистых болезней, в том числе инфаркта и инсульта, увеличивается в несколько раз, если сгущается кровь. Об этом говорит врач-токсиколог Михаил Кутушов.
По словам доктора, в списке опасных продуктов находится жирное мясо, копченые продукты, бананы, картофель, зелень с большим количеством витамина К (кресс-салат, шпинат, мангольд, петрушка, брюссельская капуста). Однако самым опасным продуктом является сахар. Его специалист порекомендовал полностью убрать из рациона.

«Особое коварство заключается в том, что сахар присутствуют во многих продуктах. Поэтому нужно внимательно изучать этикетки и обращать особое внимание на «сиропы» в составе продуктов. Из-за большого количества сахара в рационе глюкоза повышается и увеличивается выработка липидных соединений», — отмечает Кутушов.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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