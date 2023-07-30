Гастроэнтеролог Чумель объяснила, как можно снизить риск развития рака желудка

Гастроэнтеролог Александра Чумель назвала способы, которые помогут снизить риски развития рака желудка. По словам врача, прежде всего нужно уменьшить количество соли в рационе.

Чрезмерное употребление соленой еды вызывает выработку соляной кислоты в желудке. Это провоцирует развитие атрофического гастрита, который приводит к возникновению злокачественной опухоли, — заявил специалист.

Также стоит уменьшить употребление красного мяса, полуфабрикатов, колбасных изделий, в которых содержится много консервантов. Рекомендуется почаще есть овощи и фрукты, не менее 500 граммов ежедневно.

Кроме питания, на риски заработать онкологическую болезнь желудка влияют вредные привычки, курение прежде всего. Алкогольные напитки также вызывает воспалительную реакцию на слизистой, что может привести к развитию новообразования.