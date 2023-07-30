Педиатр-пульмонолог Корж из Екатеринбурга проинформировала о пользе и вреде соляных пещер

Педиатр-пульмонолог из Екатеринбурга рассказала о соляных пещерах. Как отметила Елена Корж, польза таких комнат – миф. Врач сообщила об исследованиях, которые проводились на людях с хроническими заболеваниями легких. Они не доказали продуктивность такого лечения.

«Если человеку надо увеличить сопротивляемость организма к ОРИ и ОРВИ, лучше увеличить прогулки на свежем воздухе. Также надо правильно питаться, соблюдать гигиену, вовремя вакцинироваться», – заявила специалист.

Также педиатр добавила, что детям с астмой или аллергией нельзя в соляных пещерах находится. Дело в том, что из-за попадания мелкодисперсных частиц соли в нижние дыхательные пути может возникнуть бронхоспазм.