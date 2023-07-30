Ученые нашли способ поддерживать вес после похудения

Регулярные взвешивания и употребление клетчатки помогут сохранить вес после похудения. По словам экспертов по снижению веса Генриетт Грэми и Клэр Мэдиган, нужно прежде всего создать полезные привычки. К примеру, после ужина прогуливаться и подниматься по ступенькам.

Физическая активность - наиболее важный фактор для контроля веса. Поэтому рекомендуется уделять упражнениям еженедельно 250 минут для сохранения результатов похудения.

Также следует подстраиваться под дружеские встречи или праздники. К примеру, можно взять с собой здоровые варианты перекусов. Кроме того, люди, которые придерживались низкокалорийной диеты, восстановили от 26% до 121% потерянного веса через пять лет после диеты. А вот те, кто медленнее худел, уже через год набирают от 30 до 35% потерянного веса.