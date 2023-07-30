Врач из РФ рассказала, какой завтрак вредит печени

Врач-диетолог Анна Сидорова рассказала, какой завтрак вредит печени. По ее словам, этому органу вредят некачественные продукты, паразиты, лекарственные средства и обезвоживание.

Навредить также может большое количество углеводов. К примеру, у человека возникает метаболический синдром, который сравним с жировым гепатозом (накоплением жира в клетках печени). Поэтому нужно тщательно следить за питанием, за завтраком в том числе.

Люди сейчас употребляют очень много углеводов на завтрак - булочек, снеков, конфет, джемов, мюсли. Поэтому происходит скачок сахара в крови, возникает нагрузка на печень и поджелудочную железу. Когда человек потребляет много углеводов, сахар быстро превращается в жир и дает нагрузку на весь организм, — говорит врач.

Специалист также порекомендовала соблюдать водный режим, правильно питаться без углеводистой пищи, отказаться от алкоголя и сигарет, больше двигаться.