Врач Кира Долгова посоветовала не делать подросткам лазерную эпиляцию

Противопоказаний к проведению лазерной эпиляции много. Это прежде всего инфекционные заболевания кожи. Также процедура нерезультативна в подростковом возрасте, в период лактации и беременности из-за нестабильного гормонального фона. Об этом говорит эксперт Кира Долгова.

По данным врача, в некоторых случаях процедура имеет негативные последствия. К примеру взять, при тромбофлебите могут пострадать сосуды и кожные покровы. Механическое воздействие по пораженному участку и вовсе может спровоцировать отрыв тромба.

Не стоит использовать лазер при эпилепсии, гипертермии, вирусе герпеса, онкологии. Также от такого метода удаления волос нужно воздержаться людям с кардиостимулятором или кохлеарным имплантом, при приеме антикоагулянтов и роаккутана.