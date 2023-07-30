Врач раскрыла всю правду о перекусе перед сном — вот что произойдет с вашим организмом

Педиатр-пульмонолог из Екатеринбурга рассказала о соляных пещерах. Как отметила Елена Корж, польза таких комнат – миф. Врач сообщила об
Всемирная Организаця Здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за результатами лечения мужчины из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). У 28-летнего
Издание The Sun пишет, что многие люди игнорируют боль в ногах при ходьбе. Они связывают этот симптом с возрастом и усталостью. По данным британского
Риск развития тромбофлебита, варикоза и сердечно-сосудистых болезней, в том числе инфаркта и инсульта, увеличивается в несколько раз, если сгущается
Врач из РФ Малиновская заявила, что вишня и блюда, приготовленные из нее (варенье, компоты, настойки) помогают бороться с последствиями CОVID-19. По
Российские нутрициологи Александра Степаненко и Наталья Шульга рассказали об удивительной пользе кураги. В плодах сушеного абрикоса содержатся