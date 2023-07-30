Врач раскрыла всю правду о перекусе перед сном — вот что произойдет с вашим организмом

Врач-диетолог Светлана Кириллюк подробно рассказала о том, что питание на ночь вредит. По утверждению специалиста, прием еды перед сном не рекомендуется, так как во время ночного отдыха организм занимается восстановлением. Если человек поедает в вечернее время, организм занимается перевариванием и расходует на это огромные ресурсы.

Ночью снижена активность ферментов, а также выработка желудочного сока. Из-за этого еда правильно не усвоится и не даст человеку необходимые питательные вещества. В итоге появляются проблемы со здоровьем - лишний вес, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, расстройства пищевого поведения, усталость, — уверена диетолог.

Эксперт добавила, что желательно есть не позже, чем за 3 часа до сна. Активные пищеварительные процессы завершатся до того, как человек ляжет спать.