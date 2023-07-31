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Уролог назвал 3 главных правила безопасного полового акта

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Уролог назвал 3 главных правила безопасного полового акта
Здоровье
Фото из открытых источников

В прямом эфире на тему мужского здоровья из пресс-центра издания «МК» появился врач-уролог. Эксперт проинформировал, какие три главных правила нужно соблюдать во время полового акта, а также после секса для избежания заражения половыми инфекциями.

Необходимо пользоваться тремя слагаемыми. Во-первых, речь идет о барьерной контрацепции, мочеиспускании после полового акта и местном антисептике, - отметил доктор.

По словам врача высшей категории, кандидата медицинских наук, уролога-андролога ЛДЦ Сергея Мянника, это снизит возможность заражения. Некоторые предоставляют друг другу справку о здоровье, однако часто они не являются гарантиями безопасности.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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