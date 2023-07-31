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Врач РФ Алендеев рассказал, чем опасна магазинная курица для человека

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Врач РФ Алендеев рассказал, чем опасна магазинная курица для человека
Здоровье
Фото из открытых источников

Курица из магазина может навредить здоровью. Об этом говорит врач Сергей Алендеев. Как объяснил доктор, во время выращивания птицы используют антибиотики и стимуляторы. Данные вещества накапливаются в курином мясе или субпродуктах, а затем поступают в организм.

«Часто массово применяются антибиотики, они попадают в рацион птицы. Такая диета нужна чтобы она быстро набирала вес. Проще выбрать стабилизаторы, чем экспериментировать с кормами, чтобы достичь лучшего результата», — сказал Алендеев.

Если производители придерживаются норм, в такой продукции количество антибиотиков безопасно для человека. Также антибиотики и стимуляторы могут содержать куриные яйца, колбаса из куриного мяса и молочка.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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