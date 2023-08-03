Гинеколог Ирина Чмарова рассказала о преимуществе прокладок над тампонами

Акушер-гинеколог Ирина Чмарова сообщила, какие средства женской гигиены более безопасные для здоровья. Как отметила эксперт, прокладки являются самым приемлемым вариантом, чем тампоны. Последние могут привести к развитию синдрома токсического шока. Но существуют риски исключительно в случае неправильного применения.

«Тампон скапливает кров. Она является хорошей питательной средой для размножения многих бактерий, золотистого стафилококка в том числе. Проникая в кровеносное русло при помощи микротрещин влагалища, бактерии вырабатывают токсины, которые могут стать для дамы смертельно опасными», – сообщила врач.

Минимизировать риски вагинальных инфекций, а также травматизации влагалища и шейки матки поможет соблюдение мер безопасности. Речь идет о своевременной замене прокладок, тампонов, гигиене рук.