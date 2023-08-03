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Гинеколог Ирина Чмарова рассказала о преимуществе прокладок над тампонами

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Гинеколог Ирина Чмарова рассказала о преимуществе прокладок над тампонами
Здоровье
Фото из открытых источников

Акушер-гинеколог Ирина Чмарова сообщила, какие средства женской гигиены более безопасные для здоровья. Как отметила эксперт,  прокладки являются самым приемлемым вариантом, чем тампоны. Последние могут привести к развитию синдрома токсического шока. Но существуют риски исключительно в случае неправильного применения.

«Тампон скапливает кров. Она является хорошей питательной средой для размножения многих бактерий, золотистого стафилококка в том числе. Проникая в кровеносное русло при помощи микротрещин влагалища, бактерии вырабатывают токсины, которые могут стать для дамы смертельно опасными», – сообщила врач.

Минимизировать риски вагинальных инфекций, а также травматизации влагалища и шейки матки поможет соблюдение мер безопасности. Речь идет о своевременной замене прокладок, тампонов, гигиене рук.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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Гинеколог Ирина Чмарова рассказала о преимуществе прокладок над тампонами

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