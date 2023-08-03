Озвучена причина смерти Ирины Мирошниченко

3 августа стало известно о кончине прославленной российской и советской актрисы Ирины Мирошниченко. 81-летняя артистка ушла в мир иной после нескольких дней пребывания в столичной реанимации.

До момента смерти актрисы достоверно не сообщалось, с какими проблемами она попала в клинику. Уже позже врачам удалось определить обстоятельства госпитализации, а также причины смерти Ирины Петровны.

Как информируется, предварительной версией смерти Мирошниченко стала полиорганная недостаточность, которая в свою очередь вызвана септическим шоком. Осложнения стали развиваться из-за сильного воспаления внутренней оболочки сердца. Помимо всего прочего, у нее нашли опухоль турецкого седла в области мозга.