Хлебный друг: ученые развеяли миф о вреде дрожжевого хлеба

Кандидат технических наук и директор ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко резвеяла миф о вреде дрожжевого хлеба. Она считает слова о вреде дрожжей маркетинговым ходом.

По словам специалиста, не нужно бояться дрожжей, ведь дрожжевые клетки являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они даже присутствуют в воде и воздухе. Эксперт отмечает, что бездрожжевую выпечку чаще всего делают на закваске. Закваска — полуфабрикат, где развиваются молочнокислые бактерии и дрожжевые клетки. Даже если по рецептуре в тесто дрожжи не добавляют, они присутствуют в воде, муке, начиная развиваться вместе с молочнокислыми бактериями.

Костюченко добавила, что дрожжевые клетки гибнут при термической обработке. При температуре 40 градусов микрофлора начинает отмирать. При 50–60 градусах она погибает. С этой точки зрения бездрожжевым можно назвать весь хлеб, который едим.