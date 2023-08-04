Эндокринолог Лурдес Рамон перечислила продукты, снижающие тревогу

По информации профессора кафедры эпидемиологии Тихоокеанского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук,
После укуса комара в организме могут завестись черви. Происходит это из-за паразитарного дирофиляриоза. Симптомы заболевания назвали в Управлении
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Гражданам РФ перечислили 5 народных средств лечения простуды, которые способные поставить человека на ноги за несколько дней. На первом месте чеснок,