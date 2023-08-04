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Эндокринолог Лурдес Рамон перечислила продукты, снижающие тревогу

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Эндокринолог Лурдес Рамон перечислила продукты, снижающие тревогу
Здоровье
Фото из открытых источников

Эндокринолог Лурдес Рамон назвала продукты, которые способствуют снижению тревоги и выравнивают психоэмоциональное состояние.

Среди таких продуктов можно выделить орехи, полезные за счет содержания витаминов В, жирную рыбу, содержащую омега-3 жирные кислоты, а также молоко и яйца, в составе которые содержится триптофан и фосфолипиды.

Исключить нужно алкоголь, чрезмерное количество кофе и черного кофе, транжиры и сладости.

«То, как вы чувствуете и думаете, во многом зависит от того, что едите. Поэтому нужно, чтобы рацион состоял из питательных и сбалансированных блюд, которые мозг не будут перенапрягать», — утверждает специалист.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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