Эндокринолог Лурдес Рамон перечислила продукты, снижающие тревогу

Эндокринолог Лурдес Рамон назвала продукты, которые способствуют снижению тревоги и выравнивают психоэмоциональное состояние.

Среди таких продуктов можно выделить орехи, полезные за счет содержания витаминов В, жирную рыбу, содержащую омега-3 жирные кислоты, а также молоко и яйца, в составе которые содержится триптофан и фосфолипиды.

Исключить нужно алкоголь, чрезмерное количество кофе и черного кофе, транжиры и сладости.

«То, как вы чувствуете и думаете, во многом зависит от того, что едите. Поэтому нужно, чтобы рацион состоял из питательных и сбалансированных блюд, которые мозг не будут перенапрягать», — утверждает специалист.