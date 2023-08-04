NPR: поглаживание собак усиливает иммунитет человека —пишут СМИ

Поглаживание собак приводит к усилению иммунитета. К таким выводам пришли сотрудники Университета Вирджинии. Они провели анализ и выяснили, что общение с собаками позитивно влияет на человека. Всего от 5 до 20 минут помогают снизить уровень кортизола (гормон стресса).

Также наблюдается повышение уровня окситоцина, гормона счастья. Это двухсторонний процесс, уровень окситоцина также увеличивается у собак, когда взаимодействуют с человеком, — заявил профессор Нэнси Джи.

Окситоцин укрепляет нервную систему и иммунитет. У людей, у которых есть собаки, физическая активность увеличивается, что позитивно сказывается на работе сердца. Четвероногие друзья дарят положительные эмоции, поэтому люди себя чувствуют любимыми.