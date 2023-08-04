Ученые из Китая нашли связь между камнями в почках и употреблением сахара

Сотрудники Медицинской школы Северного Сычуаньского университета установили, что употребление сахаросодержащих продуктов повышает риск образования камней в почках.

Ученые провели анализ данных 28 303 взрослых женщин и мужчин с 2007 по 2018 годы. Для оценки рациона людей спрашивали, употребляли ли они сиропы, декстрозу, мед, фруктозу, чистый сахар последние 24 часа.

Как выяснилось, увеличение сахаров в рационе увеличивает риск образования камней в почках. У людей, получавших четверть энергии из добавленных сахаров (500 ккал), вероятность образования камней в почках на 88% выше по сравнению с добровольцами, получавшими 5% калорий из сахаров.

Добавим, что сахара содержатся в обработанных продуктах: сладостях, печенье, тортах, мороженом, фруктах, газированных напитках.