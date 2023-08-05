Чайный гриб снижает уровень сахара в крови при диабете второго типа

Сотрудники Медицинской школы Северного Сычуаньского университета установили, что употребление сахаросодержащих продуктов повышает риск образования
Ученые заявили о связи между продолжительностью жизни родителей и их детей. РГ пишет, что ген Е4 играет решающую роль в продолжительности жизни.
По информации профессора кафедры эпидемиологии Тихоокеанского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук,
После укуса комара в организме могут завестись черви. Происходит это из-за паразитарного дирофиляриоза. Симптомы заболевания назвали в Управлении
Продукты и напитки, богатые аминокислотой триптофаном, влияют на скорость засыпания и качество сна. Об этом рассказала врач Елена Горина. В частности
Недостаток сна может спровоцировать у человека сахарный диабет, если у него есть предрасположенность к заболеванию. Об этом рассказала врач-терапевт