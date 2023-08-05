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Чайный гриб снижает уровень сахара в крови при диабете второго типа

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Чайный гриб снижает уровень сахара в крови при диабете второго типа
Здоровье
Фото из открытых источников

Медики из США объединились, чтобы проверить на пациентах с сахарным диабетом II типа, может ли чайный гриб уменьшить уровень сахара в крови.

Всех добровольцев разбили на 2 группы. Первая принимала 200 мл напитка с чайным грибом каждый день целый месяц, а другая – употребляла плацебо со схожим вкусом. Через 2 месяца группы поменяли местами. Такой перерыв ученые сделали для того, чтобы исключить возможность влияния чайного гриба на группу, которая его перестала принимать. Пациенты при этом придерживались обычного питания. Уровень глюкозы врачи измеряли натощак ежедневно на протяжении всего эксперимента.

В итоге средний уровень глюкозы снизился с 164 до 116 мг/дл в той группе, которая пила чайный гриб четыре недели подряд. Сейчас американцы пытаются понять, какие компоненты в напитке наиболее активные.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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