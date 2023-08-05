Ген старения: Насколько взаимосвязана продолжительность жизни родителей и их детей

Ученые заявили о связи между продолжительностью жизни родителей и их детей. РГ пишет, что ген Е4 играет решающую роль в продолжительности жизни. Также он влияет непосредственно на восприимчивость к таким недугам, как болезнь Альцгеймера. Кроме того, заинтересовал экспертов аллель Е2.

"Исследования подтвердили, что наличие редкого аллеля Е2 повышает шансы стать долгожителем, а наличие аллеля Е4, ассоциированного с высокими рисками развития болезни Альцгеймера, связано со снижением шансов прожить долгую жизнь в ясном уме", - говорят специалисты.

Другими словами, продолжительность нашей жизни во многом зависит от продолжительности жизни наших предков.