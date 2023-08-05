RG.RU: Врач-онколог Карасев объяснил, почему плохой сон может привести к раку

Врач-онколог Иван Карасев заявил, что между плохим сном и развитием рака есть связь. Дело в том, что нарушения сна обуславливаются дефицитом мелатонина, отвечающего за циркадные ритмы. Теперь же его связывают с развитием онкологических болезней.

В отношении связки гормона и рака проведено множество исследований. Как выяснилось, риск развития рака яичников, груди, толстой кишки на 30% выше у тех, кто нормально не спит по ночам. Отсюда сделан вывод, что мелатонин имеет онкосупрессивную функцию, способствуя подавлению измененных клеткок, которые могли в организме появиться", - говорит онколог.

Для повышения выработки мелатонина нужно спать в полной темноте. Даже малейший источник света может препятствоватль полноценной выработке гормона.