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Терапевт рассказал, в каких регионах России можно заразиться инфекцией от укуса комара

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Терапевт рассказал, в каких регионах России можно заразиться инфекцией от укуса комара
Здоровье
Фото из открытых источников

Лихорадка Денге — инфекционная болезнь, вызываемая вирусом Денге. Она передается через укусы комаров Aedes. Это заболевание встречается в тропических и субтропических регионах, где они водятся. Терапевт Линар Яруллов рассказал, можно ли подхватить недуг в умеренном российском климате.

В РФ риск заболеть лихорадкой Денге невысок, поскольку комары рода Aedes, переносчики этой болезни, в России не встречаются. Несмотря на это, что в южных регионах (Краснодарском крае и Астраханской области) подходящий для их распространения климат. Однако случаев заражения пока что не отмечают.

В современном мире из-за дальних перелетов и длительных путешествий риск заражения существует. Такие случаи являются «привозными». Но если человек не путешествует в эндемичные для лихорадки Денге страны, то риск заразиться равен нулю», — отметил врач.


Текст: Информационное агентство «Informing»

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