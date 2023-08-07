Терапевт рассказал, в каких регионах России можно заразиться инфекцией от укуса комара

Лихорадка Денге — инфекционная болезнь, вызываемая вирусом Денге. Она передается через укусы комаров Aedes. Это заболевание встречается в тропических и субтропических регионах, где они водятся. Терапевт Линар Яруллов рассказал, можно ли подхватить недуг в умеренном российском климате.

В РФ риск заболеть лихорадкой Денге невысок, поскольку комары рода Aedes, переносчики этой болезни, в России не встречаются. Несмотря на это, что в южных регионах (Краснодарском крае и Астраханской области) подходящий для их распространения климат. Однако случаев заражения пока что не отмечают.

В современном мире из-за дальних перелетов и длительных путешествий риск заражения существует. Такие случаи являются «привозными». Но если человек не путешествует в эндемичные для лихорадки Денге страны, то риск заразиться равен нулю», — отметил врач.