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Озвучены 5 мифов о замораживании еды, которые могут стоить нам здоровья

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Озвучены 5 мифов о замораживании еды, которые могут стоить нам здоровья
Здоровье
Фото из открытых источников

Когда идет речь о замораживании или размораживании продуктов, существует много противоречивой информации. Сегодня развеем некоторые мифы.

1. Нельзя замораживать размороженные продукты повторно. Опасно повторно замораживать продукты, хранящиеся при комнатной температуре, поскольку там размножаются опасные бактерии. Однако безопасно помещать в морозилку еду, размороженную в холодильнике.

2. Размораживать продукты можно «на столе». За все время, пока продукт лежат при комнатной температуре, там размножаются бактерии.

3. Размораживание в горячей воде. Под воздействием высокой температуры также возникает проблема размножения разных опасных бактерий. 

4. Фасованные продукты сразу же можно отправлять в морозилку.  Лучше их достать из «родной» упаковки и подготовить правильно.

5. Продукты в морозилке могут там лежать годами. На самом деле еда портится и может в итоге вызвать проблемы с желудком.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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