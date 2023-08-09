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Aging: Ученые из США нашли вещество для борьбы со старением почек

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Aging: Ученые из США нашли вещество для борьбы со старением почек
Здоровье
Фото из открытых источников

Ученые из Вашингтонского университета (США) создали вещество, которое способно поддержать здоровье почек и бороться с их старением. Aging пишет, что препарат, получивший название MCC950, блокирует выработку белка NLRP3, из-за которого развиваются повреждения почек.

Учеными провели эксперимент на грызунах. Они проанализировали полученные данных с показателями здоровья людей. Оказалось, что увеличенный уровень NLRP3 в подоцитах начинается в среднем возрасте, что приводит к старению почек. Эксперимент показал снижение симптомов старения подоцитов у грызунов после блокирования NLRP3 в результате применения MCC950.

Деятели провели второй эксперимент. Они добились аналогичного омоложения почек благодаря удалению части ДНК, ответственной непосредственно за выработку NLRP3.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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