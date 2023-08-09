Aging: Ученые из США нашли вещество для борьбы со старением почек

Здоровый сон, ежедневная физическая активность и правильное питание могут уменьшить потребности в приеме лекарственных средств при высоком кровяном
Вирус птичьего гриппа H5N1, бушующий в настоящее время в Финляндии и северной Норвегии, может привести к новой пандемии среди людей в том случае,
Ученые из Нидерландов (Университетский медицинский центр Гронингена) выяснили, что теория о том, что депрессия и тревога повышают риск развития рака,
Резкий запах пота может быть индикатором болезни, заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. По его словам, "у пота практически нет
Лихорадка Денге — инфекционная болезнь, вызываемая вирусом Денге. Она передается через укусы комаров Aedes. Это заболевание встречается в тропических
Украина оказалась на пороге эпидемий смертельно опасных болезней. Об написал бывший премьер-министр Николай Азаров. Наибольшую опасность, по его