The Lancet: сон после обеда помогает человеку лучше приспособиться к жаре

Ученые из Australian National University в ходе исследования установили, что послеобеденный сон помогает организму лучше приспособиться к жаре и уменьшить негативное влияние высоких температур на человека, пишет The Lancet.

Сиеста позволяет восстановиться организму и стабилизировать работу всех систем. Также снижается негативное воздействие жары на человека.

Нужно сказать, что результаты изучения нуждаются в дополнительной проверке и проведении дополнительных независимых исследований. Если полученные результаты будут подтверждены, это изменит представление о том, как можно более эффективно адаптироваться к экстремальным условиям, в том числе к высокой температуре воздуха.