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Журнал People: избыточное потребление воды может вызвать смерть от отёка мозга

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Журнал People: избыточное потребление воды может вызвать смерть от отёка мозга
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач Юджин Вортсман пояснил, что употребление чрезмерного количества воды за короткий период времени может вызвать отек мозга. В беседе с журналом People он прокомментировал смерть молодой американки, которая в жару выпила два литра воды.

Такое патологическое состояние носит название водное отравление или гипергидрия. Возникает оно во время поступления в большого количества воды –более литра за час.

Дело в том, что при наихудшем сценарии вода проникает в ткани мозга. В итоге развивается водянка и отек. Мозг человека распухает, а в черепе нет места, поэтому это может закончиться смертью. Симптомами водного отравления являются тошнота, рвота, слабость, судороги, затуманенность и потеря сознания.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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