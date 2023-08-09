Журнал People: избыточное потребление воды может вызвать смерть от отёка мозга

Врач Юджин Вортсман пояснил, что употребление чрезмерного количества воды за короткий период времени может вызвать отек мозга. В беседе с журналом People он прокомментировал смерть молодой американки, которая в жару выпила два литра воды.

Такое патологическое состояние носит название водное отравление или гипергидрия. Возникает оно во время поступления в большого количества воды –более литра за час.

Дело в том, что при наихудшем сценарии вода проникает в ткани мозга. В итоге развивается водянка и отек. Мозг человека распухает, а в черепе нет места, поэтому это может закончиться смертью. Симптомами водного отравления являются тошнота, рвота, слабость, судороги, затуманенность и потеря сознания.