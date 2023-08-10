Диетолог Дианова проинформировала, сколько в день можно пить чашек кофе

Кофе стимулирует мозговую деятельность, но в избытке плохо влияет на организм. Об этом говорит врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

По словам доктора, ежедневно нужно выпивать не больше 2-х чашек напитка, причем желательно не подряд, а с утра и ближе к четырем-пяти часам вечера, поскольку кофе негативно влияет на желудок и пищевод, вызывая секрецию соляной кислоты и изжогу.

Диетолог советует для того чтобы взбодриться, заменить кружку кофе на дневной сон либо активность. Небольшая зарядка разогреет мышцы и поможет проснуться.

А вот при наличии язвенной болезни в стадии обострения, панкреатите, аритмии или циррозе от ароматного кофейного напитка лучше вовсе отказаться.