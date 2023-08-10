Диетолог Дианова проинформировала, сколько в день можно пить чашек кофе

Вирус птичьего гриппа H5N1, бушующий в настоящее время в Финляндии и северной Норвегии, может привести к новой пандемии среди людей в том случае,
Украина оказалась на пороге эпидемий смертельно опасных болезней. Об написал бывший премьер-министр Николай Азаров. Наибольшую опасность, по его
Лихорадка Денге — инфекционная болезнь, вызываемая вирусом Денге. Она передается через укусы комаров Aedes. Это заболевание встречается в тропических
Резкий запах пота может быть индикатором болезни, заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. По его словам, "у пота практически нет
Cахар вступает в реакцию с белком, повреждая волокна эластина и коллагена и ускоряя старение кожи. Поэтому людям после 30 лет от него стоит
Лишний вес сегодня является большой проблемой. К его развитию приводят малоактивный образ жизни, а также неправильное питание. Известный врач