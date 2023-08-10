Невролог Квилинская заявила, что сотрясение головного мозга может протекать бессимптомно

При сотрясении мозга наблюдается временная потеря мозговой деятельности, тошнота, головокружение, головная боль, потеря сознания. Однако одна из форм черепно-мозговой травмы (ЧМТ) может протекать без признаков.

По словам невролога Химкинской областной больницы Виктории Квилинской, поэтому пострадавшие вовремя не обращаются к врачу. После удара из-за отека образуется «шишка», однако данные симптомы могут появиться лишь через несколько часов и сохраняться до нескольких недель.

Сотрясение делится на 3 степени. Первая характеризуется обмороком, хотя через несколько минут человек чувствует себя хорошо. При второй степени плохое самочувствие длится 20 минут, сопровождается потерей сознания, тошнотой, рвотой. При третьей степени не исключена длительная потеря сознания и амнезия.