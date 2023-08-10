Обнаружен новый штамм коронавируса «Эрис»: чем он опасен

В Европе фиксируют случаи заражения новым штаммом ковида, получившим название «Эрис». Заражаются им в основном в Британии. Один из десяти случаев приходится на новый штамм.

Как уже известно, «Эрис» имеет сходство со своим предшественником - «Омикроном». Он способен вызвать у человека такие симптомы, как усталость и насморк. Больной чихает, страдает от головной боли, сильной боли в горле. Одышка, потеря обоняния и лихорадка новому штамму несвойственны.

Необходимо добавить, что новый штамм также, как "омикрон", очень быстро передается от человека к человеку. Кроме того, он хорошо уклоняется от иммунной защиты. Врачи опасаются, что его стремительное распространение может вызвать очередную волну заболеваемости ковидом.