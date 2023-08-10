Онколог Карасев перечислил опасные продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Онколог Иван Карасев предупредил россиян об опасности употребления продуктов после удаления плесени. Доктор отметил, что некоторые привычки могут крайне негативно влиять на здоровье человека и привести к развитию рака.

Одна из таких привычек - употребление несвежих продуктов, которые долго хранятся в холодильнике. Врач не советует неделями хранить хлеб в холодильнике и не покупать оптом сыр и овощи. Карасев обратил внимание на опасность употребления зараженной плесенью еды.

"Если есть хотя-бы небольшой след плесени, мы его срезаем и продолжаем употреблять. Этого делать категорически нельзя", — уверен онколог.

По его словам, грибок, который образуется на продуктах, высокотоксичен и порой опаснее других ядов.