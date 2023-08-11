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Гастроэнтеролог Харлов: Боль в желудке во время еды говорит об эрозии и язве

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Гастроэнтеролог Харлов: Боль в желудке во время еды говорит об эрозии и язве
Здоровье
Фото из открытых источников

Гастроэнтеролог Никита Харлов заявил, что боли в желудке во время приема еды могут говорить о двух болезнях. Они могут происходить в том случает, когда у человека присутствует эрозия или свидетельствовать о язве желудка.

«Для хронического гастрита либо энтеропатии боли характерными симптомами не являются. Эти две болезни можно совершенно случайно обнаружить, если сделать эндоскопическое обследование, то есть гастродуоденоскопию», — сказал специалист.

Врач добавил, что язва характеризуется приступообразной, пронзающей болью в голодном состоянии. Но она зачастую проходит во время приема еды. При эрозии  человек ощущает ноющую боль во время еды.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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