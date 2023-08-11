Роспотребнадзор РФ ожидает сюрпризов от нового варианта коронавируса EG.5

Как сообщает Роспотребнадзор, в РФ зафиксированы первые случаи заражения вариантом коронавируса EG.5. Они были зарегистрированы в апреле в Москве и области, Петербурге, Магаданской, Иркутской областях, а также в Краснодарском крае, Хакасии и Бурятии.

Всего с апреля по август обнаружено 17 случаев EG.5. До сих пор ковид не получил широкого распространения на территории страны.Но в ведомстве признали, что есть вероятность ухудшения ситуации из-за стремительного распространения штамма.

По данным молекулярного биолога, научного сотрудника МГУ Сергея Харитонова, EG.5 заражает людей еще более эффективно, чем многие предыдущие варианты, в том числе предок «омикрон».