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Роспотребнадзор РФ ожидает сюрпризов от нового варианта коронавируса EG.5

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Роспотребнадзор РФ ожидает сюрпризов от нового варианта коронавируса EG.5
Здоровье
Фото из открытых источников

Как сообщает Роспотребнадзор, в РФ зафиксированы первые случаи заражения вариантом коронавируса EG.5. Они были зарегистрированы в апреле в Москве и области, Петербурге, Магаданской, Иркутской областях, а также в Краснодарском крае, Хакасии и Бурятии.

Всего с апреля по август обнаружено 17 случаев EG.5. До сих пор ковид не получил широкого распространения на территории страны.Но  в ведомстве признали, что есть вероятность ухудшения ситуации из-за стремительного распространения штамма.

По данным молекулярного биолога, научного сотрудника МГУ Сергея Харитонова, EG.5 заражает людей еще более эффективно, чем многие предыдущие варианты, в том числе предок «омикрон».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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