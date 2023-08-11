Роспотребнадзор РФ ожидает сюрпризов от нового варианта коронавируса EG.5

По информации преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения
С 1 сентября 2023 года в РФ ожидаются кардинальные изменения. Они могут существенно повлиять на покупку лекарств. Постановление Правительства №468 от
Когда идет речь о замораживании или размораживании продуктов, существует много противоречивой информации. Сегодня развеем некоторые мифы. 1. Нельзя
Лишний вес сегодня является большой проблемой. К его развитию приводят малоактивный образ жизни, а также неправильное питание. Известный врач
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В Европе фиксируют случаи заражения новым штаммом ковида, получившим название «Эрис». Заражаются им в основном в Британии. Один из десяти случаев