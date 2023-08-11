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Врач Умнов назвал опасности нового штамма коронавируса «эрис»

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Врач Умнов назвал опасности нового штамма коронавируса «эрис»
Здоровье
Фото из открытых источников

По информации преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, самыми уязвимыми для нового штамма коронавируса категориями людей являются люди с пониженным иммунитетом.

«Те, у кого слабый иммунитет (это больные с пересаженными органами, пожилые и люди с ВИЧ-инфекцией). Ковид — опасная и непредсказуемая болезнь, она может свалить даже крепкого, здорового молодого человека», - сказал врач.

Умнов добавил, что вирус запускает в организме патологическую реакцию после внедрения. Сперва мутации приводят к заразности и рискам смерти, а спустя некоторое время к росту заразности со снижением рисков летального исхода.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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