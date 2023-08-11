Врач Умнов назвал опасности нового штамма коронавируса «эрис»

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Украина оказалась на пороге эпидемий смертельно опасных болезней. Об написал бывший премьер-министр Николай Азаров. Наибольшую опасность, по его
Cахар вступает в реакцию с белком, повреждая волокна эластина и коллагена и ускоряя старение кожи. Поэтому людям после 30 лет от него стоит
Лишний вес сегодня является большой проблемой. К его развитию приводят малоактивный образ жизни, а также неправильное питание. Известный врач
Зарубежные ученые установили, что даже слабый загар нарушает микробиом кожи. Как пишет Frontiers in Aging, удалось доказать, что УФ-лучи провоцируют
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