Организм стремительно засахаривается: Названы 5 продуктов, которые уносят годы жизни

Многие люди с сахарным диабетом практически не едят сладкое, но в их рационе много рафинированных углеводов. В 70% процентов случаев сахарного диабета виновато питание, когда человек потребляет много рафинированных углеводов, говорит кардиолог Анна Кореневич.

По словам врача, белый рис, все хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, колбаса, консервы - те продукты, употребление которых связывают с повышенным уровнем в крови сахара. Также к диабету приводит недостаток цельнозерновых продуктов, орехов, овощей, фруктов.

Специалисты предупреждают, что регулярное повышение глюкозы провоцирует опасные процессы, поэтому нужно сократить потребление продуктов из первого списка, увеличив количество еды из второго списка.