Организм стремительно засахаривается: Названы 5 продуктов, которые уносят годы жизни

По информации преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения
С 1 сентября 2023 года в РФ ожидаются кардинальные изменения. Они могут существенно повлиять на покупку лекарств. Постановление Правительства №468 от
В Европе фиксируют случаи заражения новым штаммом ковида, получившим название «Эрис». Заражаются им в основном в Британии. Один из десяти случаев
Кофе стимулирует мозговую деятельность, но в избытке плохо влияет на организм. Об этом говорит врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. По
Ученые из Australian National University в ходе исследования установили, что послеобеденный сон помогает организму лучше приспособиться к жаре и
Ученые из Вашингтонского университета (США) создали вещество, которое способно поддержать здоровье почек и бороться с их старением. Aging пишет, что