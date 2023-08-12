Петербуржцам напомнили, какую смертельно опасную заразу можно привезти из отпуска

Петербуржцы, возвращаясь из отпуска, могут привезти домой разные болезни. О каких недугах идет речь сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Таиланд, Индонезия, Шри-Ланка, Вьетнам, Индия, Судан, Египет, Мексика, Гондурас и Бразилия опасны тем, что там можно легко подцепить лихорадку денге. Переносят заразу комары.

Индия, Центральная Африканская республика, Нигерия, Камерун, Конго, Гвинея, Ангола, Судан славится распространением малярии. Ее тоже переносят комары.

Нужно быть осторожнее в Африке, Центральной, Южной Америке, странах Средиземноморского региона, Ближнего Востока, Мексике , поскольку там туристы могут заболеть лейшманиозом, который переносит москит.

Ангола, Центральная Африканская республика, Конго, Мали, Бразилия, Колумбия, Перу опасны желтой лихорадкой после укусов комара. От болезни можно защититься прививкой.