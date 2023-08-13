Yandex.RTB

Гастроэнтеролог Садыков: Молоко и сода не помогут избавиться от изжоги

Image 16+
Гастроэнтеролог Садыков: Молоко и сода не помогут избавиться от изжоги
Здоровье
Фото из открытых источников

Людям, которые часто страдают от изжоги, не нужно "лечиться" при помощи молока или соды. Об этом информирует гастроэнтеролог Рустем Садыков.

По словам врача, небольшое облегчение может смениться новыми приступами изжоги, а в итоге могут появиться болезни ЖКТ, включая гастрит и язву желудка.

"Вопреки мнениям россиян, молоко не решает эту проблему. Оно содержит в составе жиры, которые повышают продукцию соляной кислоты, что усугубляет изжогу", — утверждает медик.

Вместо соды и молока врач рекомендует пить больше воды. Также можно заваривать мяту с ромашкой. При частых приступах желательно воздержаться от цитрусовых, томатов, лука, чеснока, острых приправ, кофе, горького шоколада, газированных напитков.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Врач Кашух объяснила, почему нельзя есть консервы со вздувшейся крышкой и помутневшим рассолом

Сегодня, 13:46

Онколог назвал самый опасный симптом по утрам: Жизнь - на волоске!

Сегодня, 11:48

WP: 101-летний невролог из США Говард Такер поделился секретом своего долголетия

Сегодня, 11:35

Рrimamedia: Специалисты назвали 3 способа уничтожить жир на животе за 10 дней

Сегодня, 11:25

Гастроэнтеролог Садыков: Молоко и сода не помогут избавиться от изжоги

Сегодня, 11:13

Петербуржцам напомнили, какую смертельно опасную заразу можно привезти из отпуска

Вчера, 15:11

Организм стремительно засахаривается: Названы 5 продуктов, которые уносят годы жизни

Вчера, 11:32

Гастроэнтеролог Харлов: Боль в желудке во время еды говорит об эрозии и язве

11-08-2023, 18:54

Роспотребнадзор РФ ожидает сюрпризов от нового варианта коронавируса EG.5

11-08-2023, 14:41

Врач Умнов назвал опасности нового штамма коронавируса «эрис»

11-08-2023, 10:00

Невролог Квилинская заявила, что сотрясение головного мозга может протекать бессимптомно

10-08-2023, 10:03

Обнаружен новый штамм коронавируса «Эрис»: чем он опасен

10-08-2023, 09:58

С 1 сентября 2023 в России кардинально ужесточится продажа лекарств по рецептам

10-08-2023, 09:48

Диетолог Дианова проинформировала, сколько в день можно пить чашек кофе

10-08-2023, 09:37

Онколог Карасев перечислил опасные продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

10-08-2023, 09:30

Aging: Ученые из США нашли вещество для борьбы со старением почек

9-08-2023, 21:26

The Lancet: сон после обеда помогает человеку лучше приспособиться к жаре

9-08-2023, 21:20

Журнал People: избыточное потребление воды может вызвать смерть от отёка мозга

9-08-2023, 12:12

Frontiers in Aging: даже слабый загар нарушает микробиом кожи и провоцирует рак

8-08-2023, 21:08

Мясников заявил, что потеря даже 5% веса способна улучшить здоровье человека

8-08-2023, 21:00

Врач Умнов назвал опасности нового штамма коронавируса «эрис»
  • 11-08-2023, 10:00

Врач Умнов назвал опасности нового штамма коронавируса «эрис»

По информации преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения

Гастроэнтеролог Харлов: Боль в желудке во время еды говорит об эрозии и язве
  • 11-08-2023, 18:54

Гастроэнтеролог Харлов: Боль в желудке во время еды говорит об эрозии и язве

Гастроэнтеролог Никита Харлов заявил, что боли в желудке во время приема еды могут говорить о двух болезнях. Они могут происходить в том случает,

Организм стремительно засахаривается: Названы 5 продуктов, которые уносят годы жизни
  • Вчера, 11:32

Организм стремительно засахаривается: Названы 5 продуктов, которые уносят годы жизни

Многие люди с сахарным диабетом практически не едят сладкое, но в их рационе много рафинированных углеводов. В 70% процентов случаев сахарного

Роспотребнадзор РФ ожидает сюрпризов от нового варианта коронавируса EG.5
  • 11-08-2023, 14:41

Роспотребнадзор РФ ожидает сюрпризов от нового варианта коронавируса EG.5

Как сообщает Роспотребнадзор, в РФ зафиксированы первые случаи заражения вариантом коронавируса EG.5. Они были зарегистрированы в апреле в Москве и

Петербуржцам напомнили, какую смертельно опасную заразу можно привезти из отпуска
  • Вчера, 15:11

Петербуржцам напомнили, какую смертельно опасную заразу можно привезти из отпуска

Петербуржцы, возвращаясь из отпуска, могут привезти домой разные болезни. О каких недугах идет речь сообщает пресс-служба регионального

WP: 101-летний невролог из США Говард Такер поделился секретом своего долголетия
  • Сегодня, 11:35

WP: 101-летний невролог из США Говард Такер поделился секретом своего долголетия

Говард Такер, известный американский невролог, в свой 101 год продолжает работать и принимать пациентов. Его долголетие и здоровье у многих вызывают

Интересная информация