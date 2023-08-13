Гастроэнтеролог Садыков: Молоко и сода не помогут избавиться от изжоги

Людям, которые часто страдают от изжоги, не нужно "лечиться" при помощи молока или соды. Об этом информирует гастроэнтеролог Рустем Садыков.

По словам врача, небольшое облегчение может смениться новыми приступами изжоги, а в итоге могут появиться болезни ЖКТ, включая гастрит и язву желудка.

"Вопреки мнениям россиян, молоко не решает эту проблему. Оно содержит в составе жиры, которые повышают продукцию соляной кислоты, что усугубляет изжогу", — утверждает медик.

Вместо соды и молока врач рекомендует пить больше воды. Также можно заваривать мяту с ромашкой. При частых приступах желательно воздержаться от цитрусовых, томатов, лука, чеснока, острых приправ, кофе, горького шоколада, газированных напитков.