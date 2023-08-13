Онколог назвал самый опасный симптом по утрам: Жизнь - на волоске!

Врач-хирург и онкоуролог Марк Гадзиян в Telegram-канале объяснил, какие признаки указывают на опасное состояние для жизни человека. Тревожность должен вызвать сильный кашель по утрам, когда человек задыхается.

К сожалению, такие симптомы часто игнорируются. Это может стать показателем онкологических болезней или трагических последствий ковида. По словам кандидата медицинских наук, не исключены легочные и сердечно-сосудистые недуги.

Кроме того, на опасные патологии указывают головные боли, которые не проходят после приема лекарств, постоянная изжога, затяжная диарея. С перебоями в работе сердца также следует как можно быстрее обратиться к лечащему врачу.