Врач Кашух объяснила, почему нельзя есть консервы со вздувшейся крышкой и помутневшим рассолом

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила всем гражданам России, почему нельзя есть консервы со вздувшейся крышкой или помутневшим рассолом.

«Ошибки в приготовлении или хранении домашних консервов грозят человеку серьезными болезнями. Самая опасная — ботулизм, который провоцирует спорообразующая бактерия Clostridium botulinum», —говорит специалист.

По информации врача, инкубационный период недуга не превышает суток. Также доктор отметила, что бактерия способна поражать периферическую и центральную систему человека, поэтому при первых признаках нужно бежать за помощью к медикам.