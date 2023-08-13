Врач Кашух объяснила, почему нельзя есть консервы со вздувшейся крышкой и помутневшим рассолом

По информации преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения
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Многие люди с сахарным диабетом практически не едят сладкое, но в их рационе много рафинированных углеводов. В 70% процентов случаев сахарного
Как сообщает Роспотребнадзор, в РФ зафиксированы первые случаи заражения вариантом коронавируса EG.5. Они были зарегистрированы в апреле в Москве и
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